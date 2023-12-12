الأنبا يوساب يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)
أدلى الأنبا يوساب، الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أبو الحجاج الابتدائية المشتركة بالأقصر.
كما شارك نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة بالإدلاء بصوته في لجنة مدرسة التحرير بميت غمر.
شارك الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وعدد من كهنة الإيبارشية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب الأزهري بسوهاج.
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