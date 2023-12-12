مسيرات حاشدة تجوب شوارع الوادي الجديد تحت شعار "في حب مصر"

حرص أهالي مركز الداخلة في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية من الحشد في الشوارع الرئيسية والميادين العامة تحت شعار "في حب مصر" كنوع من أنواع الدعاية والحشد حيث تجوب المسيرة شوارع مدينة موط وصولًا للجان بقصد دعوة الناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت الانتخابي بسرعة التوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في أخر يوم من الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع أهالي الوادي الجديد أعلام مصر ورددوا العديد من الأغاني الوطنية وعبارات وشعارات وسط اجواء من الفرحة رافعين الاعلام ومرددين الهتافات والأغاني في حب مصر، انزل وشارك بلدنا غالية علينا" وذلك من أجل دعم استقرار مصر ودفع عجلة التنمية في البلاد.

وانطلقت المسيرات في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحشود هائلة من المواطنين للتأكيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي قادها النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وامين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة.

من جانبه أعرب النائب محمد علي عبد الغني عن سعادته الكبيرة بهذا الإقبال الجماهيري غير المسبوق والحشود الغفيرة التي شهدتها لجان الاقتراع في اليوم الثالث والأخير من الإنتخابات الرئاسية مشيدًا بحرصهم على التواجد أمام اللجان حتى من قبل فتح باب التصويت ليرسموا ملحمة وطنية كبرى في حب الوطن، مشيرًا إلى أن المصريين رسموا مشهدًا حضاريًا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الوادي الجديد 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

الانتخابات الرئاسية 2024