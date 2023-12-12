الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إيمان كريم: الأشخاص ذوي الإعاقة قدموا صورة إيجابية بمشاركتهم في الانتخابات

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لكل الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديمهم صورة إيجابية ومظهر حضاري بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بقضيتهم والمكتسبات التي حصلوا عليها خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدة على نجاح الحملات التوعوية التي قام بها المجلس في النصف الثاني من العام الجاري 2024 والتي كان من أهمها حملة "صوتك حقك" لتوعية الأشخاص ذوي الاعاقة وذويهم للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى التيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل اللجان الانتخابية وهو ما ساهم في زيادة إقبالهم على التصويت من ناحية، وكذلك تحفيزهم على المشاركة من ناحية أخرى، خاصة بعد توفر البوسترات المصورة بخطوات ابداء الرأي بلغة الإشارة على اللجان الانتخابية وداخلها لتبصير ذوي الإعاقة السمعية بإجراءات العملية التصويتية، وكذلك اتاحة نموذج الاقتراع بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الكراسي المتحركة داخل اللجان والمتطوعين لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية.

وقالت الدكتورة  إيمان كريم، أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى مدار أيام العملية الانتخابية في الداخل على تواصل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لتذليل أية إشكاليات كما أن الخط الساخن 16736 الموجود داخل غرفة عمليات المجلس يستقبل كافة الاستفسارات من الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التيسيرات والاستعلام عن اللجان الانتخابية هذا بجانب توفير خدمة الفيديو كول للتواصل مع أصحاب الإعاقات السمعية من خلال مترجمي لغة الإشارة.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خصصت الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها وهي 01557164448 والرقم  01117170882 وكذلك الرقم  01027495010 بالإضافة إلى الرقم 01272819928  

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024،أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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