الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة الأزهر بأسيوط يشاركون في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

ترأس الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وفدًا يضم الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى أبو العينين، عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد يوسف، والدكتور وليد صابر، والدكتور أحمد الورداني، أعضاء المكتب الفني، وحسام مهران، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أسامة محمد محمود، مدير العلاقات العامة بالفرع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وأكثر من مئة طالب وطالبة من جامعة الأزهر أسيوط إلى مقر اللجنة الانتخابية المخصصة للطلاب الوافدين بقرية جحدم بمدرسة سيعد أباظة ببترول أسيوط.

جاء ذلك للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بإشراف الأستاذ محمد حسين أبو العلا، مدير إدارة رعاية الشباب بالأمانة العامة المساعدة بأسيوط.

وثمن نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، المشاركة الإيجابية لطلاب وطالبات فرع الجامعة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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