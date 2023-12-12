ناخب يتحدى أوجاعه للإدلاء بصوته في الانتخابات بالجمالية (فيديو)

أدلى أحد المشاركين في منطقة الجمالية وسط حي القاهرة، بصوته الانتخابي في اليوم الأخير من العملية الانتخابية، وتنعقد على مدار ٣ أيام.

وبدأت من صباح الأحد الماضي وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وظهر العجوز بأدويته وعصاه التي لا تفارق يده، مؤكدًا على حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس يستحق قيادة الشعب المصري.



وتوافدت أعداد غفيرة على مقر لجان منطقة الجمالية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية قبل الموعد الرسمي لفتح اللجنة المقرر في الساعة التاسعة صباحًا، وذلك استعدادًا للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وشهدت اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناجبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المعنيين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.