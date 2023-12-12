بطائرة درون.. مسيرة طلابية في جامعة كفر الشيخ ترفع شعارات "انزل شارك" (فيديو)

شارك أعداد كبيرة من طلاب جامعة كفر الشيخ في مسيرة لحث زملائهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مسيرة طلاب جامعة كفر الشيخ

وصورت طائرة درون مشاهد لتجمعات لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ، أثناء تحركهم في مسيرة حاشدة تحت شعار “انزل شارك.. خليك إيجابي”.

وحرص الطلاب على ارتداء زي موحد بألوان علم مصر الأبيض والأسود والأحمر، رافعين الأعلام المصرية تعبيرًا عن اعتزازهم بالمشاركة في أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية.