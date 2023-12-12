نزلاء دار مسنين يدلون بأصواتهم فى اللجان بالشرقية (صور)

فى مشهد يدل على الانتماء وحب الوطن، حرص كبار السن من نزلاء دار المسنين بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، على المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

واصطحب المشرفون بالدار النزلاء إلى لجنة الوافدين رقم 16 الكائنة بالمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الزقازيق بميدان الزراعة، لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، موضحين أن النزلاء حرصوا على المشاركة حبا فى مصر وجيشها.

وفى لافتة إنسانية حرص المستشار "محمد عبد السميع" رئيس اللجنة، وأحمد جريدة، أمين اللجنة، على مساعدتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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