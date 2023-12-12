كأس العالم للأندية.. "بيبو" يعاين ملعب تدريب الأهلى بمدينة الملك عبدالله الرياضية

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على معاينة ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي يخوض عليه الفريق تدريباته استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وقام مدير الكرة بالفريق بمعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري؛ للاطمئنان على كل الترتيبات قبل خوض المران الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

وكانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الإثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وفد من القنصلية المصرية يستقبل بعثة الأهلي في مطار الملك عبدالعزيز

وكان وفد القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية، الذي ضم كلًّا من: المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدي القنصل المصري، حرص على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023، حيث تقام البطولة خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021. ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.