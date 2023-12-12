الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة لـ"حماة الوطن" بالمنيا فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

مسيرة حزب حماة الوطن
مسيرة حزب حماة الوطن

نظمت أمانة المنيا بحزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، مسيرة بالأعلام المصرية بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء احتفاءً بالمشاركة الواسعة للمصريين فى الانتخابات الرئاسية، التى تنعقد على مدار ثلاثة أيام هى: 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

مسيرة جماهيرية فى المنيا 

ورفعت المسيرة أعلام مصر، وسط هتافات حماسية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، قبل ساعات من إغلاق باب الاقتراع بحلول الساعة التاسعة من مساء اليوم.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مرشحو الانتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

 

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