رئيس جامعة طنطا يقود مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

سطر جديد تكتبه جامعة طنطا فى حب مصر، حيث قاد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا مسيرة حاشدة فى اليوم الثالث للانتخابات من عمداء الكليات والطلاب والعاملين بالجامعة دعما للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تسطر تاريخ للمشاركة لأول مرة منذ فترة كبيرة تخرج تلك الأعداد الكبيرة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جامعة طنطا