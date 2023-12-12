إشادات واسعة من البعثات الدولية بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية

أشادت بعثات دولية، مثل بعثات الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والسفارة الأمريكية وائتلاف نزاهة الدولي للمراقبة على الانتخابات الرئاسية، بمدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والإشراف القضائي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مؤكدة أنها تمتاز بمشاركة واسعة وجهود ملموسة لتعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الديمقراطية.

كما ثمنت بعثات المراقبة الدولية والمنظمات الدولية التقدم الكبير الذي شهدته العملية الانتخابية في مصر، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في تحقيق بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، بفضل جهود الإشراف القضائي، وتمت مراقبة العملية الانتخابية بكل دقة وصدق، مما أضاف الثقة في سير العملية بشكل عام.

الاتحاد الإفريقى

أوضحت رئيسة بعثة متابعة الانتخابات عن الاتحاد الإفريقى، سبيسيوزا كازيبوى، أن متابعة الانتخابات تتم وفقًا للقانون المصرى والإجراءات التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدة باعتماد مصر الإشراف القضائي على العملية الانتخابية كضمانة لنزاهة الانتخابات.

السفارة الأمريكية بالقاهرة

من جانبها، تفقدت مبعوثة دبلوماسية من السفارة الأمريكية بعض لجان محافظة القاهرة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية خلال انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية، مشيدة بالجهود التي قامت بها مصر والإشراف القضائي لسير العملية الانتخابية دون صعوبات.

جامعة الدول العربية

وأشاد السفير خليل إبراهيم الذوادى، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يحسب لتاريخ مصر.

البرلمان العربى

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربي، أن خروج هذا العدد الضخم للانتخاب والتصويت لاختيار مستقبلهم يعكس حرص مصر على خروج الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

ائتلاف نزاهة الدولى للمراقبة على الانتخابات الرئاسية

وتعاون ائتلاف نزاهة الدولى لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هى: "منظمة إيكو- اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية فى أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر"، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأكد الائتلاف أنه لم يرصد أي مخالفات فى الانتخابات، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية أكدت أن المواطنين سعداء بنزولهم للانتخابات.