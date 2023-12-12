العمال والفلاحين في مقدمة صفوف الناخبين بلجان الشرقية

توافد الألاف من العمال والفلاحين وسائقي النقل البري، على لجان محافظة الشرقية، للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 بالشرقية.

وأكد المهندس أشرف الدوكار، أمين عام العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالشرقية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ورئيس اتحاد العمال، أنه لأول مرة تشهد محافظة الشرقية توافد مكثف للفئات الثلاث، ما يعكس وعيها بالأخطار السياسية المحيطة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.