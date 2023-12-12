الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد بلينكن.. وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

لويد أوستن
لويد أوستن

من المتوقع أن يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إسرائيل الأسبوع المقبل، حسبما أفاد موقع واي نت الأسرائيلي،  في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، سينضم لويد أوستن إلى مجموعة من كبار المسئولين الأمريكيين الذين يزورون المنطقة وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

 مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور إسرائيل نهاية الأسبوع

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وسيزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إسرائيل نهاية الأسبوع.

وتضغط الولايات المتحدة أيضًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي لضمان دخول المزيد من المساعدات إلى غزة ومحاولة الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، بحسب الصحيفة.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة تسليح إسرائيل في حربها مع حماس، أمس، لكنه حذر من أن على إسرائيل أن تكون حذرة من تحول الرأي العام العالمي في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق هدفها المتمثل في الإطاحة بالحركة.

لابيد يهاجم نتنياهو

يأتي هذا فيما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب تصريحات أدلى بها أمس، قال فيها إن اتفاقيات أوسلو تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى.

وتابع: "إسرائيل في حالة حرب، نحن جميعًا ننتقل من جنازة إلى أخرى، الجنود يقاتلون ببطولة، لكن القلب ينفطر من جديد كل صباح أمام صور القتلى".

وأضاف: "من المستحيل فهم مستوى الانقطاع والسخرية لدى رئيس الوزراء، الذي يدير حملة سياسية شريرة في زمن الحرب هدفها كله هو إعفاء نفسه من المسئولية، واتهام الآخرين، وخلق الكراهية، فهذه الأمة تستحق قيادة بديلة".

وفي حديثه أمام وزارة الخارجية والدفاع في الكنيست في جلسة مغلقة، ورد أن نتنياهو قال إن اتفاقيات أوسلو تسببت في مقتل عدد من القتلى مثل هجمات 7 أكتوبر ولكن على مدى فترة أطول".

وزير الدفاع الامريكى لويد اوستن إسرائيل الولايات المتحدة غزة

مواد متعلقة

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

الجارديان: إسرائيل تحظر دخول الصحفيين إلى غزة وتفرض رقابة على الإعلام

فاينانشيال تايمز: نصف الأمريكيين يرفضون دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا فى مواجهة روسيا

كتائب القسام تدمر دبابتين لجيش الاحتلال

البرهان يقدم لمنظمة الايقاد خطة حل الأزمة في السودان

رئيس النواب الأمريكى السابق: ترامب سيتفوق على بايدن فى انتخابات الرئاسة 2024

بنسبة 47%.. ترامب يتفوق على بايدن فى استطلاعات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

السفير الفلسطيني لدى لندن: العالم يتجاهل عمليات القتل والإبادة الجماعية في غزة

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟