بعد بلينكن.. وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

من المتوقع أن يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إسرائيل الأسبوع المقبل، حسبما أفاد موقع واي نت الأسرائيلي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، سينضم لويد أوستن إلى مجموعة من كبار المسئولين الأمريكيين الذين يزورون المنطقة وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور إسرائيل نهاية الأسبوع

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وسيزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إسرائيل نهاية الأسبوع.

وتضغط الولايات المتحدة أيضًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي لضمان دخول المزيد من المساعدات إلى غزة ومحاولة الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، بحسب الصحيفة.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة تسليح إسرائيل في حربها مع حماس، أمس، لكنه حذر من أن على إسرائيل أن تكون حذرة من تحول الرأي العام العالمي في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق هدفها المتمثل في الإطاحة بالحركة.

لابيد يهاجم نتنياهو

يأتي هذا فيما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب تصريحات أدلى بها أمس، قال فيها إن اتفاقيات أوسلو تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى.

وتابع: "إسرائيل في حالة حرب، نحن جميعًا ننتقل من جنازة إلى أخرى، الجنود يقاتلون ببطولة، لكن القلب ينفطر من جديد كل صباح أمام صور القتلى".

وأضاف: "من المستحيل فهم مستوى الانقطاع والسخرية لدى رئيس الوزراء، الذي يدير حملة سياسية شريرة في زمن الحرب هدفها كله هو إعفاء نفسه من المسئولية، واتهام الآخرين، وخلق الكراهية، فهذه الأمة تستحق قيادة بديلة".

وفي حديثه أمام وزارة الخارجية والدفاع في الكنيست في جلسة مغلقة، ورد أن نتنياهو قال إن اتفاقيات أوسلو تسببت في مقتل عدد من القتلى مثل هجمات 7 أكتوبر ولكن على مدى فترة أطول".