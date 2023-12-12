الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السيدات والشباب يتصدرون المشهد في ثالث أيام الانتخابات (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهد ثالث أيام الانتخابات إقبالًا لافتًا وملموسًا من السيدات والشباب في جميع لجان محافظات جمهورية مصر العربية لتشكيل معالم المشهد الانتخابي، ويظهر هذا التطور كنقلة مهمة في تمثيل الفئات المختلفة في عملية الاقتراع ويعكس مدى تفاعل الشباب والنساء مع الحياة السياسية.

وفي هذه الفترة الحاسمة، تصبح صورة متنوعة ومتعددة الأطراف في صناديق الاقتراع واضحة بشكل ملحوظ، ويشكل دخول السيدات والشباب إلى الساحة السياسية إشارةً إلى تحقيق الحيادية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرارات.

وتصدرت السيدات المشهد بحضورهن القوي والمؤثر في جميع محافظات مصر، حيث يظهرن إرادتهن في التأثير على مستقبل البلاد.

وبالمثل، يعبِّر الشباب عن طموحهم وإرادتهم في تشكيل المستقبل بمشاركة فعَّالة وإيجابية في العملية الانتخابية، حيث يعزز المشهد الانتخابي مفهوم المساواة ويبرز أهمية تمثيل جميع شرائح المجتمع، ويعكس تصدر السيدات والشباب الصورة الحقيقية لمجتمع يتمتع بالتنوع والشمولية في صنع القرارات السياسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

 

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