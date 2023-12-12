النائب أحمد فؤاد أباظة يتوسط الناخبين في مسيرة أمام اللجان

خرج النائب أحمد فؤاد أباظة في حشد من أهالي أبو حماد للمرور على اللجان الانتخابية وتحفيز الأهالي على التصويت محتفلين بنهاية الانتخابات في جو آمن ومستقر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.