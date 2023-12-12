الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة حازم عمر: غرفة عملياتنا تواصل متابعة اليوم الثالث للانتخابات (صور)

حملة حازم عمر
حملة حازم عمر

أكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، استمرار متابعة منسقي الحملة ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات، عقب فتح اللجان باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية في الداخل2024، بكل من  قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

كذلك تواصل غرفة العمليات المركزية التابعة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، عملها في التواصل مع غرف العمليات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ويقوم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة، بالإضافة إلى أعضاء غرفة العمليات المركزية، بمتابعة جميع المخلفات والمشاكل، التي يرصدها منسقي الحملة الانتخابية، ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات، خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وذلك للعمل على حلها.

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