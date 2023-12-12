الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعلام مصر تزين مشهد ثالث أيام الانتخابات فى الفيوم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

مع بدء الساعة الأولى من فتح اللجان الانتخابية، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، احتفل المواطنون أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد زكي بالفيوم، بالعرس الانتخابي، في أجواء من البهجة ورفعوا أعلام مصر.

وشهد محيط اللجنة إقبالا كبيرا من الشباب وكبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ التصويت فى التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت اللجنة العليا يوم 12 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وقد تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، و323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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