بدء توافد المواطنين على لجان مدرسة سماح قنديل ببورسعيد

بدأ توافد المواطنين على لجان مدرسة سماح قنديل بمحافظة بورسعيد، حيث اصطف الناخبون حول اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد، توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية، في الساعات الأولى من اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات، مع فرض الأجهزة الأمنية تواجدها المكثف أمام اللجان، مع توفير حرم أمن للمواطنين للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع.

وجرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة بالديوان العام يترأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية وازالة أي معوقات في اليوم الثالث والأخير للعملية الانتخابية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلقى أي إخطارات أو شكاوى أو مخالفات خلال اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية 2024.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة بورسعيد شهدت إقبال غير مسبوق على المقار الإنتخابية خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، منذ فتح عملية التصويت والاقتراع.

وأشاد المحافظ بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف والغير مسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، معربا عن سعادته بتوافد الشباب علي جميع اللجان الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول امس الاحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.