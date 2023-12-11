الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أهالي حلايب وشلاتين يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

أهالي حلايب وشلاتين
أهالي حلايب وشلاتين يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أهالي حلايب وشلاتين يشاركون في ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات الرئاسية.

واشارت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، ان  الناخبون حملوا الأعلام الوطنية، مرددين "تحيا مصر.. تحيا مصر"، وذلك احتفالًا بالعُرس الديمقراطي.

وأدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأحد، بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 التى تستمر حتى الثلاثاء، وذلك فى لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024. 

وأكدت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة لمقار لجانهم الانتخابية، حيث تنتشر تلك السيارات في كل الميادين ومحافظات الجمهورية المختلفة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة بمختلف مواقعهم الجغرافية لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية، ويأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المسنون. 
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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