بدء توافد المواطنين للتصويت قبل فتح اللجان في 6 أكتوبر والشيخ زايد

بدأ المواطنون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، واصطفوا أمام اللجان قبل موعد فتحها استعدادا لبدء التصويت فى الساعة التاسعة صباحا.

ومن جانبهم، واصل رجال الشرطة انتشارهم المكثف بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك بالطرق والمحاور المؤدية إليها، وفقا للخطة التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.