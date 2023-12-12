السيدات تتصدرن المشهد بلجنة حسن السويدي بمصر القديمة قبل فتح اللجان

توافد عدد كبير من الناخبين على مدرسة حسن السويدي بمنطقة مصر القديمة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتصدرت النساء المشهد في اللجنة، بثالث أيام التصويت، وحرص العديد منهن على التواجد قبل فتح اللجان، للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتضم منطقة مصر القديمة 22 لجنة فرعية، موزعة بشكل منظم على 9 مدارس، لتيسير عملية التصويت بالنسبة للمواطنين.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 5 وسائل للاستعلام عن اللجان الانتخابية تم تفعيلها خلال الأيام الماضية ويمكن من خلالها معرفة مقر اللجنة التس سيدلي بها كل فرد بصوته ممن لديهم حق الاقتراع وفقا للدستور.

وتأتى الانتخابات فى ظل أجواء سياسية أكثر انفتًاحا، بعد أن تقدمت مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، وتعزيًزا لمسيرة العمل الوطنى التى تستهدف بناء الإنسان المصرى وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يدفع مسيرة الدولة فى التطوير والتحديث لبناء جمهورية جديدة.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.