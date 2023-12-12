الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النجم أحمد فهيم: "من زمان جدا وأنا عندى حلم التمثيل"

النجم أحمد فهيم
النجم أحمد فهيم

كشف النجم أحمد فهيم، عن رحلة انضمامه للفن، قائلًا: “كنت من زمان جدًا وأنا عندي حلم التمثيل، وكنت دائمًا أرى خالي النجم الراحل خالد صالح وكان بالنسبة لي قدوة في التمثيل، وقد أحببت التمثيل من خلاله”، متابعًا: "في يوم من الأيام قلت له بأنني أريد التمثيل، فقال لي مفيش حاجة اسمها "عايز أمثل" لازم تتعلم التمثيل الأول بعدين تمثل، لأن التمثيل مهنة زي مهنة الدكتور والمحامي، لازم تتعلم الأول وتتمكن من أدواتك بعدين تقول أنا عايز أمثل". 

وأضاف النجم أحمد فهيم، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc: “رحلتي في الفن كانت رحلة طويلة جدًا، اشتغلت مع المرحوم  الفنان خالد صالح أكثر من 15 سنة، وفي خلال هذه الفترة تعلمت الكثير من الأشياء، وأنا شغال كنت أقف أتفرج على مسؤولين الإضاءة ماذا يفعلون، ومسؤولين  الإكسسوار ماذا يفعلون، كل شخص موجود في المكان الذي نصوّر به، كنت أحرص على التعلم من كل شخص، وكيف يوجه المخرج الممثلين، وكيف يأخذ الممثلين وقتهم في تحضير الشخصية، كل هذا كان تحصيل لمدة 15 سنة، ولم أعتبر أنني تأخرت في طريقي الفني، لأنني تعلمت حتى أظهر وأنا على قدر المسؤولية”.

الفنان أحمد فهيم خالد صالح برنامج صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس قصة أحمد فهيم

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