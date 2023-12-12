الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عضو مجلس الأهلى: طموحنا الفوز بكأس العالم للأندية.. وجائزة "تاو" نتيجة نجاح المنظومة

طارق قنديل عضو مجلس
طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

يرى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المارد الأحمر قد شرّف الكرة المصرية بعد حصوله على 3 جوائز خلال حفل الاتحاد الأفريقي للأفضل في عام 2023.

 

وكان الأهلي قد سيطر على جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023 بعد أن حصل على جائزة أفضل نادٍ وحصول بيرسي تاو لاعب الفريق على لقب الأفضل داخل القارة، وهدف محمود كهربا في مرمى الهلال السوداني على لقب الأفضل.

 

وقال طارق قنديل في تصريحات تليفزيونية " بيرسي تاو اندمج مع منظومة الأهلي وهو لاعب مميز للغاية والنتيجة أنه صار أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا".

 

وأضاف " أمر يجعلنا نشعر بالفخر أن يحصل الأهلي على 3 جوائز خلال حفل الكاف".

 

وواصل حديثه " الأهلي دائمًا ما يشرّف مصر في المحافل الدولية والعالمية".

 

وأتم تصريحاته " نفكر في الفوز بكل بطولة نشارك فيها ولذلك طموحنا هو التتويج بكأس العالم للأندية، وسنحاول أن نشرّف مصر في تلك البطولة".

 

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جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

 

حصد محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي، جائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023، بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية

 

وتوج هدف محمود عبدالمنعم “كهربا” مهاجم الأهلي في الهلال السوداني الموسم الماضي والذي كان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

 

أول تعليق من بيرسى تاو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

بعث الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء ومارسيل كولر مدرب الفريق ولاعبي المارد الأحمر عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2023.

 

ونشر تاو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكرًا على تلك الجائزة، أشعر بالتواضع والسرور لتلقي هذه الجائزة".

 

وأضاف: "الفضل الخاص للجماهير والمدربين وزملائي في الفريق".

 

وتفوق بيرسي تاو على بيتر شالوليلي لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وفيستون مايلي لاعب بيراميدز.

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