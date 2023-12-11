رئيس الوطنية للانتخابات: نسبة المشاركة لم تحدث من قبل وتعكس وعي المواطن

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية في مصر تسير بشكل مرضي، وبسلاسة.

وأضاف خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن العنوان العريض للعملية الانتخابية وداعًا للسلبية.

وتابع: "خلاص لايوجد ما يسمي حزب الكنبة، والمشاركة فاقت كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وأعلنا عصر اليوم أن نسبة المشاركة زادت عن 45% وطبعًا دي نسبة لم تحدث في انتخابات أو استفتاءات من قبل".

وأشار إلى أن المواطن المصري لديه ثقة في الإشراف القضائي ووجود قاضي علي كل صندوق، موضحًا أن المواطن لبي نداء وطنه ولديه وعي وديمقراطية ويريد أن يشارك في مستقبل الوطن.

وأكمل: "نتابع الشكاوي أولًا بأول من خلال غرفة عملية الهيئة الوطنية للانتخابات، ومنعقدة بشكل دئم والمشهد حضاري يليق بصورة وسمعة مصر".

وواصل: "ولا يوجد خروقات بشهادة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، من خلال متابعة لعمل اللجان العامة والفرعية، ولكن هناك معقوات نتيجة لزيادة الإقبال بشكل غير متوقع".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.