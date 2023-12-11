رئيس اللجنة العامة بالحسينية يتفقد غلق اللجان وحسن سير الانتخابات

تفقد المستشار محمد سراج الدين، رئيس اللجنة العامة بالحسينية، لجان الحسينية، وصولا بلجنة 37 بالثانوية بنات، بإشراف القاضي مهاب الشحات، وذلك للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وذلك تزامنا مع غلق اللجان.

حيث شهدت اللجان والعملية الانتخابية بالمركز استقرارا، وسادت اجواء من البهجة ووفد الناخبين حاملين أعلام مصر وتوافدوا على اللجان بكثافة.

ويذكر أن لجان مركز الحسينية، هى مقر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقد احتشد الاهالى بكثافة امام اللجان للادلاء بصوتهم عترافا بفضل المبادرة فى تغيير حياتهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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