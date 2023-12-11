مرددين "تحيا مصر".. كبار السن يشاركون في الانتخابات الرئاسية بسوهاج

شهدت قرية السلامية، التابعة لنجع حمادي زحامًا للمواطنين أمام لجان الاقتراع؛ للمشاركة بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.



واستقبلت لجنة مدرسة السلامية الإعدادية عدد غفير من المواطنين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، كان من بينهم نساء جنوبيات لا يخرجن الا نادرا، ورجال كبار السن يسيرون بمساندة عكاكيزهم إلى جانب كبار السن وذوي الإعاقة جاءوا ليشاركوا في العرس الانتخابي، معلنين اختيارهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.