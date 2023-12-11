"القومى للمرأة": غرفة العمليات المركزية تلقت 239 اتصالا خلال الانتخابات الرئاسية

أصدر المجلس القومى للمرأة، تقريرا لغرفة عمليات المجلس المركزية لمتابعة مشاركة المرأة ولتلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115، على مدار اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وكشف البيان الرقمى للبلاغات والاتصالات لغرفة العمليات المركزية بالمجلس، عدد الاتصالات والشكاوى التي تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 خلال اليوم الاول وحتى منتصف اليوم الثاني للانتخابات، حيث وصل إجمالي الاتصالات (239) اتصال مقسمة إلى 136 شكوى وطلب متعلق بالانتخابات، و103 استفسار عن دور المجلس والانتخابات بشكل عام.

من جانبها أشارت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس تتابع مشاركة المرأة في الانتخابات والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت، عبر تلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115، ومحاولة حلها.

ويستمر المجلس القومي المرأة التواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف عمليات المحافظين لحل اى معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.