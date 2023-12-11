رئيس اللجنة العامة بدمياط: انتظام التصويت بـ 167 لجنة فرعية وسط إقبال كثيف

قال المستشار محمد ضياء عمرو، رئيس لجنة متابعة محافظة دمياط، إن المحافظة بها 10 لجان عامة، يتبعها 167 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه من ضمن اللجان الفرعية توجد 5 لجان للوافدين.

وأضاف المستشار محمد ضياء عمرو، اليوم الإثنين، عبر سكايب خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بشأن ثاني أيام التصويت في انتخابات الرئاسة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك كثافة في إقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسة منذ اليوم الأول.

وأكد رئيس لجنة متابعة محافظة دمياط، أن الأمور داخل المحافظة وبين اللجان تسير بهدوء ولا توجد أي مشاكل، مشيرًا إلى أن رؤساء اللجان العامة يمرون بأنفسهم على اللجان للمتابعة بشكل دوري.

انتخبات الرئاسة 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.