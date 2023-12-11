صحة الغربية: تردد 44308 مواطنين على القوافل الطبية بمحيط اللجان الانتخابية

شهد محيط اللجان الانتخابية بمراكز ومدن الغربية لليوم الثانى قوافل طبية وعلاجية للكشف والعلاج على المواطنين والناخبين بالمجان، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

أوضح د.أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية تردد 44308 مواطنين على القوافل الطبية الشاملة ومبادرات 100 يوم صحة خلال اليومين في محيط اللجان الانتخابية للكشف والعلاج بالمجان مؤكدًا الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الانتخابات الرئاسية بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية وهيئة الإسعاف لتأمين اللجان واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة التاسعة مساءً وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المنشآت الصحية.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص فخره واعتزازه بجميع العاملين بالقطاع الصحي بالغربية لمشاركتهم المبهرة في التصويت، مؤكدًا أنهم يرسمون طريق المستقبل، ويحرصون على الإقبال لاختيار من يمثلهم لقيادة الدولة المصرية الفترة المقبلة، مثمنًا جهود الإدارات الصحية والمستشفيات في حشد المواطنين وتسهيل تواجدهم بمقار اللجان الانتخابية من أول ساعات التصويت وحتى انتهائه في العديد القري والمراكز بالمحافظة.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.