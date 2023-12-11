مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تشارك فى الانتخابات الرئاسية

زار القمص بولا سعد الممثل القانوني لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ووكيل المطرانية، المدارس التابعة للمطرانية بالمحافظة لحث المعلمين والموظفين بها على النزول والمشاركه الإيجابية بالانتخابات.

رافق القمص بولا سعد خلال زيارته للمدارس رؤوف ثابت المدير المالي والإداري لمدارس المطرانية، والمحامي بولا سمير المستشار القانوني للمدارس.

بدأت الزيارة بزيارة المدرسة اليونانية الحديثة وكان في استقبال القمص بولا سعد مدير اداره المدرسة اليونانيه الحديثة موريس فريد، ومدير المرحله الاعداديه بالمدرسه نشأت أيوب بجانب لفيف من موظفي ومعلمي المدرسه، رافعين أعلام مصر عاليا.

ومن جانبه أكد القمص بولا سعد على الموظفين بضروره ممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالاصوات الانتخابية، وذلك لأن المشاركة الإيجابية هى دور وطني يجب ان يقوم به كل مواطن مصري.

كما أكد القمص بولا سعد أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب هذه الأيام المثل للعالم بأسره في مدى الوعي الوطني لدى كل مواطن مصري، وقد تمثل ذلك في الاقبال على اللجان الانتخابية بجميع المقرات الانتخابيه بمحافظه بورسعيد.

وعقب ذلك انتقل الوفد وعلى رأسه القمص بولا سعد لينضموا الى الجمع الغفير بمدرسة سان جورج التابعة أيضا لمدارس المطرانية وكان في استقبالهم نيفين رضانة مدير اداره المدرسه، وسمير جرجس مدير المرحله الاعداديه بالمدرسة

وانضم إلى جمع مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة المهندس على جبر في مشهد تجلت فيه الوطنية وتكاتف قطبي الأمة

وعقب ذلك توجه الجميع الى مقرات اللجان الانتخابية حيث تم توفير أتوبيسات كوسيلة نقل للعاملين للتيسير عليهم للوصول الي مقرات اللجان الانتخابية، للادلاء بأصواتهم ورفعوا جميعآ أعلام مصر.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.