غرفة عمليات اتحاد الجمعيات الأهلية: مشاركة مشرفة للشباب على مدار يومى التصويت

أصدرت غرفة عمليات اتحاد الجمعيات الأهلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية تقريرها عن اليوم الثاني من عملية التصويت.

وتابعت غرفة العمليات انتظام عملية الاقتراع بلجان 27 محافظة، مُشيرة إلى أن اليوم الثاني شهد إقبالًا كثيفًا في جميع اللجان، خاصة الرئيسية.

وأكدت الغرفة، في تقريرها، أن لجان مراكز محافظات وجه بحري شهدت كثافة في إقبال الرجال والشباب من الجنسين، مع تنظيم مسيرات حاشدة للدعوة للمشاركة في الانتخابات، وقدموا صورة مشرفة لمشاركة شباب مصر في الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل 2024.

كما شهدت لجان الصم والبكم حضورا كثيفا مع توافر الإمكانات لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم، وقد كان لشباب المتطوعين من جميع الأحزاب تواجد كبير، وأيضا شباب التحالف الوطني الأهلي و"حياة كريمة" في تقديم الخدمات ومساعدة الأهالي في الوصول إلى اللجان بكل يسر.



كما شهدت مراكز وجه بحري في محافظة الغربية حضورا قويا لرجال الدين الإسلامي والمسيحي في التواجد والحضور وسط زخم الأهالي والشباب، والذي رصدت جميع تقارير متابعات الغرف الاقليمية حضور قوي في جميع اللجان بالمحافظات في اليوم الثاني للانتخابات.

وأوضحت التقرير أن الفترة الاولي من التاسعة صباحًا وحتي الثالثة في محافظات وجه قبلي، شهدت إقبالًا كبيرً من الرجال وكبار العائلات الذين تجمعوا للحضور امام اللجان الانتخابية.

كما شهدت المحافظات الحدودية أيضًا، حضور كبير من النساء والرجال وقد انتظمت جميع اللجان فى المحافظات الحدودية ولم تسجل غرفة العمليات أي مخالفة.

كما رصدت غرف العمليات المركزية متابعة اللجان في القاهرة الكبري حيث شهدت كثافة للحضور في اليوم الثاني في احياء جميع اللجان في محافظة القاهرة مع ملاحظة زيادة حضور قوي في جميع الاحياء الكبري والشعبية حيث شهدت اصطفاف كبير امام اللجان امتداد لعشرات الامتار خارج اسوار اللجان.

وشهدت أحياء القاهرة في محيط اللجان الانتخابية، مسيرات لأهالي المناطق ذات الكثافة السكانية رافعين الاعلام دعما لمصر.

كما أكد تقرير غرف العمليات علي انتظام جميع اللجان وفتحها في مواعيدها ومساعدة الناخبين في الادلاء باصواتهم بكل يسر مع استمرار تقديم الخدمات لكبار السن وتوفير الكراسي المتحركة واماكن للانتظار تتضمن كراسي وخدمات صحية في جميع اللجان لخدمة ذوي الاعاقة ومرافقين لهم والنساء