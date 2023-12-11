محافظ أسوان: نراهن دائمًا على وعى المواطن لتحقيق أعلى نسب التصويت

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إننا نراهن دائمًا على وعي المواطن في تحقيق أعلى نسب التصويت داخل صناديق الاقتراع بـ انتخابات رئاسة الجمهورية، لاختيار رئيس البلاد وسط أجواء يسودها النزاهة والديمقراطية لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية في تحقيق التنمية والعمران والبناء والاستقرار.

ووجه محافظ أسوان الأجهزة التنفيذية بمواصلة تقديم كافه سُبل الدعم اللوجستي للناخبين للتيسير عليهم أثناء الدخول والخروج من اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل حرية وديمقراطية لأنهم شريك أساسي في صناعة المستقبل.

تواجد فرق التدخل السريع من جهات المرافق العامة للتعامل مع أي طوارئ

ولفت المحافظ إلى أن جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمة تؤدى دورها المنوط منها في خدمة الناخبين، مع تواجد فرق التدخل السريع من جهات المرافق العامة للتعامل مع أي طوارئ، خاصة الإسعاف وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والاتصالات والغاز الطبيعى.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.