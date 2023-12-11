الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بإزالة مخالفات بناء بقرية قصر رشوان (صور)

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

رصد د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من مخالفات البناء بنطاق قرية قصر رشوان، التابعة لمركز طامية.

ووجه المحافظ بسرعة إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من لجان الانتخابات بمركز طامية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ورصد محافظ الفيوم، خلال تحركه من مركز سنورس متوجهًا إلى مركز طامية، شدة خشبية لأدوار مخالفة بأحد الأبنية بمدخل الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان باتجاه طريق الفيوم / القاهرة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة طامية بسرعة فك الشدة الخشبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة طامية، للمتابعة الدورية حتى فك الشدة الخشبية بالكامل، ورصد كافة المخالفات بالمنطقة، واتخاذ اللازم حيالها قانونًا.

كما رصد المحافظ مغلقًا للأخشاب بالمنطقة نفسها، موجهًا رئيس مركز ومدينة طامية، بمراجعة موقف المغلق، وعمل محضر أمن صناعي بشأنه حال مخالفته، كما رصد محافظ الفيوم، مشونًا لمواد البناء" رمل، وزلط، وبلوك أبيض، ومعدات"، بمنطقة البليدي، التابعة للوحدة المحلية لقصر رشوان، ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة طامية، بمراجعة موقف المشون القانوني، كما تم ضبط جرار زراعي بمقطورة محملة بالبلوك الأبيض بالمنطقة نفسها، موجهًا باتخاذ اللازم قانونًا حال مخالفته.

وأكد محافظ الفيوم أنه لا تهاون مع المخالفين بالبناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه ذلك، موجهًا رؤساء مجالس المدن كافة، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر لرصد أية أبنية أو تعديات وإزالتها في المهد، كما وجه رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة بتكثيف المرور الميداني بمختلف الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع ممثلي المتابعة الميدانية بمجالس المدن في هذا الشأن.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
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