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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية: "انزلوا علشان خاطر بلدكم"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافد أعداد كثيفة بمدرسة  6 أكتوبر إعدادية بعين شمس للإدلاء بأصواتهم  في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.


قالت إحدى الناخبات، إنها جاءت للإدلاء بصوتها لصالح الدولة وأعطت صوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة رسالة للشباب قائلة: "انزلوا علشان خاطر بلدكم وحافظوا عليها وخليكم في ظهر رئيسكم".

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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