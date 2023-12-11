الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الحبر الفسفوري".. علامة التصويت في الانتخابات وغير ضار للجلد

الحبر الفسفوري
الحبر الفسفوري

في الوقت الذي تحتفل فيه مصر بعرس انتخابي جديد بإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024، يعد الحبر الفسفوري هو العلامة الأساسية للانتخاب إذ يضع المنتخب أحد أصبعه في هذا الحبر كدلالة على التصويت بل يقوم الكثير بالتقاط الصور التذكارية بأصابع مغطاة به.

 

ولكن قد يتساءل البعض عن مكونات هذا الحبر الفسفوري، ومدى أمانه 

 

حسب الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية، فإن الحبر الفسفوري المستخدم في الانتخابات مكون من مواد طبيعية ومن نترات الفضة ويتميز بغيره من الأحبار بالثبات وقد اعتمد لمعرفة مدى انتخاب الشخص أو لا كنوع من أنواع الشفافية في الانتخابات، أما عن أمانه تقول إيمان إنه آمن تمامًا وغير ضار على صحة الجلد.

 

وأشارت سند، إلى أن طرق إزالته بسيطة للغاية فهو من الممكن أن تتم إزالته  من خلال مسح اليدين بالمناديل المبللة عدة مرات “نظرًا لثباته الكثيف” أو غسل اليدين بالمياه والصابون عدة مرات، وأشارت اشتشاري الأمراض الجلدية إلى أن حبر الانتخابات هو حبر عالمي تستخدمه أغلب دول العالم. 

الهند أول من استخدمه

وقد استخدم الحبر الفسفوري لأول مرة خلال انتخابات الرئاسة الهندية عام 1962، وهي الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال شهر مايو، وفاز فيها سارفيبالي راذاكريشنان، أما مصر فكانت قد أنتجت خلال السنوات الماضية عن طريق مصلحة الكيمياء التابعة هذا الحبر الفسفوري.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.


 

 

 

 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

مسيرة حاشدة لمدير تعليم الجيزة لإدلاء المعلمين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

قيادات الهيئة العربية للتصنيع يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بحلوان

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

مؤتمر بنزيما: الأهلي فريق قوي للغاية.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال