"الحبر الفسفوري".. علامة التصويت في الانتخابات وغير ضار للجلد

في الوقت الذي تحتفل فيه مصر بعرس انتخابي جديد بإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024، يعد الحبر الفسفوري هو العلامة الأساسية للانتخاب إذ يضع المنتخب أحد أصبعه في هذا الحبر كدلالة على التصويت بل يقوم الكثير بالتقاط الصور التذكارية بأصابع مغطاة به.

ولكن قد يتساءل البعض عن مكونات هذا الحبر الفسفوري، ومدى أمانه

حسب الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية، فإن الحبر الفسفوري المستخدم في الانتخابات مكون من مواد طبيعية ومن نترات الفضة ويتميز بغيره من الأحبار بالثبات وقد اعتمد لمعرفة مدى انتخاب الشخص أو لا كنوع من أنواع الشفافية في الانتخابات، أما عن أمانه تقول إيمان إنه آمن تمامًا وغير ضار على صحة الجلد.

وأشارت سند، إلى أن طرق إزالته بسيطة للغاية فهو من الممكن أن تتم إزالته من خلال مسح اليدين بالمناديل المبللة عدة مرات “نظرًا لثباته الكثيف” أو غسل اليدين بالمياه والصابون عدة مرات، وأشارت اشتشاري الأمراض الجلدية إلى أن حبر الانتخابات هو حبر عالمي تستخدمه أغلب دول العالم.

الهند أول من استخدمه

وقد استخدم الحبر الفسفوري لأول مرة خلال انتخابات الرئاسة الهندية عام 1962، وهي الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال شهر مايو، وفاز فيها سارفيبالي راذاكريشنان، أما مصر فكانت قد أنتجت خلال السنوات الماضية عن طريق مصلحة الكيمياء التابعة هذا الحبر الفسفوري.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.



