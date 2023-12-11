الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار أمين حماة الوطن بالإسماعيلية: الانتخابات التزام دستورى وواجب وطنى

مستشار أمين حماة
مستشار أمين حماة الوطن بالإسماعيلية

أدلى المهندس عاطف عثمان رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية ومستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشيخ زايد بالإسماعيلية.

وعقب الإدلاء بصوته، قال مستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية  "إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والتزام دستوري لا بد من مشاركة الجميع فيها لاستكمال مسيرة التقدم في مصر؛ مؤكدا أن العملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة والمساواة".

وأكد المهندس عاطف عثمان رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية ومستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية أن سير العملية الانتخابية في يومها الأول والساعات الأولى من اليوم الثاني والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين وهو ما يؤكد وعي المواطن المصري بالحفاظ على مقدرات وطنه واستكمال مسيرة البناء والتنميةموكدا، أن مشاركة المصريين بكثافة دليل وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه، ويحافظ على أمن بلده، وسلامة شعبه.

وتابع عاطف عثمان، أن احتشاد المواطنين أمام صناديق الانتخابات بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
 

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