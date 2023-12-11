الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رحمي: نأمل أن تكون الغربية في مقدمة المحافظات بنسب التصويت (فيديو)

الدكتور طارق راشد
الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية

أدلى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة أم المؤمنين الخاصة بالمغتربين بمدينة طنطا.

 وشدد محافظ الغربية على ضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع في الانتخابات حتى يرى العالم وجه مصر الحضاري.

 وأضاف أن محافظة الغربية فى مقدمة المحافظات فى المشاركة فى الاستحقاقات الماضية، ونأمل أن نكون فى المقدمة بانتخابات الرئاسة.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

وكيل "رياضة الغربية" يتابع غرف العمليات الفرعية في انتخابات الرئاسة

محافظ الغربية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس وعي المواطنين

محافظ الغربية: جميع لجان المحافظة تشهد كثافة كبيرة وتزاحماً من المواطنين

سيدة مسنة في لجنة بطنطا: أدعو الشباب للمشاركة الفعالة بالانتخابات

وكيل "تعليم الغربية": العاملون بالمديرية مثلوا أروع مشاهد الوطنية بالانتخابات

أكبر معمري الغربية يُدلي بصوته: "شاركت علشان مستقبل أحفادي"

مسن بالمحلة: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني

محافظ الغربية يتابع سير العملية الانتخابية فى عروس الدلتا من خلال الجولات الميدانية

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلى ضد بيراميدز والشيبى

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

حقيقة إعلان "البترول" عن توافر فرص عمل جديدة

أول تعليق من لبلبة على واقعة تصويتها فى الانتخابات مرتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال