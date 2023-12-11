وفد الأزهر يلتقي حفتر في مستهل زيارته إلى ليبيا

استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، والشيخ سعد رقرق، رئيس مجلس قبائل برقة، وممثلو القبائل والمدن الليبية، وفدًا رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مقر إقامتهم بمطار بنغازي. وذلك لتقديم التعازي في ضحايا إعصار دانيال، وعقد سلسلة لقاءات مع المسئولين وقادة الفرع.

وفي كلمته، رحب المشير خليفة حفتر بوفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التي يرأسها فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، كما قدّم الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن أسمى آيات الشكر لمصر لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المحنة.

كما أكّد على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين، وأشاد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية.

ومن جانبه، أشاد أ.د/ محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحفاوة الاستقبال وسعادة الوفد بلقاء المشير خليفة حفتر وممثلي القبائل والفروع. كما نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر للشعب الليبي أجمع، مؤكدًا أن فروع المنظمة ومكاتبها في ليبيا تعمل على ترسيخ وسطية الإسلام وتفنيد الأفكار المتطرفة من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة بهدف رفع كفاءة الأئمة والعلماء، إلى جانب الرد على من يتعرضون للإسلام بالإساءة. كما أشار إلى أن المنظمة تصدر عدة مطبوعات تعالج قضايا فكرية هامة، كما تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر الفكر الوسطي الصحيح.

كما قدم اللواء أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، خالص العزاء للأشقاء بليبيا جراء الإعصار المدمر دانيال، وأشاد بدور فرع المنظمة بليبيا، مؤكدًا على أن جهود المنظمة التي تبذلها تأتي انطلاقا من رسالتها في نشر الفكر الوسطي ومقاومة الفكر المتشدد الذي يريد أن يخرب البلاد ولا تنحصر جهود المنظمة في ذلك فقط، بل تعمل على عقد الدورات التدريبية العلمية لأئمة العالم الإسلامي، وإصدار العديد من المطبوعات لتحاصر بها الأفكار المتطرفة لتجفيف منابع الإرهاب والتشدد، فضلا عن تكاتف فروع المنظمة داخليا وخارجيا من خلال منصاتها الإعلامية المختلفة في تأكيد هذا الهدف.

ضم الوفد كلا من أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللواء/ أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أ.د/ عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة، أ.د/ حسن الصغير - أمين عام هيئة كبار العلماء، أ.د/ إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمظمة، أ.د/ عبد الفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين الأسبق، أ.د/ محمد أبو زيد الأمير - منسق عام بيت العائلة المصرية، أ/ أحمد فوزي - مدير الفروع الخارجية، أ/ أحمد غالب - المسئول الإعلامي، أ/ سوزان شكري - مسئولة الوافدين.