الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أعضاء التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأدلى محمد اللافى علام بصوته في مدرسة سليم البشرى دمنهور بالبحيرة.

كما أدلى عمرو حسن بصوته في مدرسة بدر الإعدادية بنين الدقي، بالجيزة، كما شارك أحمد السيد حافظ أحمد، بصوته في مدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان بنها بالقليوبية.


وأدلى عمر عبدالمتعال السيد عبدالسلام السلايمى، بصوته بمدرسة إسنا الثانوية بنات، بالأقصر، وأدلت شيماء عبدالإله عبدالحميد بصوتها في مدرسة الأزبكية الإعدادية، بالقاهرة، وشارك محمد سيف الله محمد سامي أبوالنجا بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة مصر الجديده بالقاهرة.

وشارك محمد صلاح خليفة بصوته بمدرسة الثانوية العسكرية بنين حوش عيسي بالبحيرة، وأدلت صابرين حجازي بصوتها في مدرسة الرضوان المشتركة الابتدائية دمنهور بالبحيرة، ومحمد أباظة بمدرسة معهد فتيات مدينة 6 أكتوبر في الجيزة، ومنى حسين أحمد أبوطالب بمدرسة بنها الثانوية بنات بمحافظة القليوبية.

وتواصل الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانعقاد الدائم، وذلك لمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، ومشاركة المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

"مريم" تذهب إلى لجنتها على كرسيها المتحرك: "أؤدى واجبى"

مين يقدر يعاديها والسيسي رئيس فيها.. "عم صلاح" يوزع الأعلام مجانًا بالجيزة

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل