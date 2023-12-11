أعضاء التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

حرص عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأدلى محمد اللافى علام بصوته في مدرسة سليم البشرى دمنهور بالبحيرة.

كما أدلى عمرو حسن بصوته في مدرسة بدر الإعدادية بنين الدقي، بالجيزة، كما شارك أحمد السيد حافظ أحمد، بصوته في مدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان بنها بالقليوبية.



وأدلى عمر عبدالمتعال السيد عبدالسلام السلايمى، بصوته بمدرسة إسنا الثانوية بنات، بالأقصر، وأدلت شيماء عبدالإله عبدالحميد بصوتها في مدرسة الأزبكية الإعدادية، بالقاهرة، وشارك محمد سيف الله محمد سامي أبوالنجا بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة مصر الجديده بالقاهرة.

وشارك محمد صلاح خليفة بصوته بمدرسة الثانوية العسكرية بنين حوش عيسي بالبحيرة، وأدلت صابرين حجازي بصوتها في مدرسة الرضوان المشتركة الابتدائية دمنهور بالبحيرة، ومحمد أباظة بمدرسة معهد فتيات مدينة 6 أكتوبر في الجيزة، ومنى حسين أحمد أبوطالب بمدرسة بنها الثانوية بنات بمحافظة القليوبية.

وتواصل الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانعقاد الدائم، وذلك لمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، ومشاركة المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.