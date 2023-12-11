من هنا.. رابط تحميل المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024 pdf

تعتبر المهام الادائية للصف السادس الابتدائي من الموضوعات المهمة لطلاب الصف ، وذلك لدورها في قياس مدى تحقيق نواتج التعليم المستهدفة خلال الفصل الدراسي من خلال امتحان عملي في كافة المواد التي يدرسها حيث يقوم الطالب باختيار مهمة واحدة من المهام الموزعة كي يحققها.

المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024

نوضح في التقرير التالي تفاصيل المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024 كما هو معلن كي يمكن للطلاب ادائها بكل سهولة مع العلم أنه يراعى حضور الطلاب لهذه المهام الادائية وعدم تغيبهم.

تحميل المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024

يمكن تحميل ملف المهام الادائية لطلاب الصف السادس الابتدائي من هنا

حيث يأتي بصيغة pdf والذي يكون تحميله بصورة سهلة من هنا.

مقترحات من المهام الادائية للصف السادس الابتدائي

يمكن أن نوضح عدد من المقترحات التي تأتي كمهام أدائية في مادة اللغة العربية يختار منها الطلاب من أجل ادائها خلال حصة واحدة ويتم تحديد جدولها من مدرسة لأخرى.

كتابة حوار

كتابة حوار بين صديقين احدهما لديه مشكلة في التخطيط وتنظيم الوقت وترتيب أولوياته حيث دار في وقت الاستراحة بالمدرسة مراعيًا تسلسل الفكر وتناسف الجوار واختيار المفردات والكلمات المحفزة والملائمة مع إملاء وخط سليمين بعدد كلمات يتراوح من بين (50 إلى 100)

كتابة مذكرات يومية

اكتب مذكراتك عن رحلة مدرسية أو أسرية مفضلة لديك في مذكراتك اليومية والتي ستقروها لزملائك بالفصل في وقت المشاركة الاسبوعي مراعيًا تسلسل الفكر وذكر الزمان والمكان ووضع الجملتين الافتتاحية والختامية واختيار المفردات وكلمات الوصف المناسبة، مع إملاء وخط سليمين بعده كلمات يتراوح بين (50 و100) كلمة.

كما يوجد مهام ادائية في كافة المواد الدراسية التربية الاسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية وتكون مدة المهام الادائية التي يؤديها الطالب حصة كاملة وتكون حصة المادة المخصصة.