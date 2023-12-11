الانتخابات الرئاسية.. طلاب جامعة الفيوم يتصدرون المشهد الانتخابى فى ثانى أيام التصويت

تصدر الآلاف من الطلاب المغتربين بجامعة الفيوم المشهد الانتخابي في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة الصداقة الفرنسية بكيمان فارس.

واصطفت طوابير جميع الطلبة من الفتيات والشباب أمام اللجان بالمحافظة، من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واختيار رئيس مصر القادم.

وتم تجهيز 283 مركزًا انتخابيًا و323 لجنة في جميع مراكز وقرى الفيوم، لاستقبال المواطنين والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.