برلماني: توافد المصريين أمام صناديق الاقتراع تدعو للفخر والاعتزاز

أدلى النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن"، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة نصر بالقاهرة.

وقال اللواء طارق نصير، إن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تدعو للفخر والاعتزاز، وتؤكد أننا أمام ملحمة وطنية ديمقراطية متكاملة.

وأشاد نصير، بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية والتي دائمًا تفرض وجودها في كل الأوقات

والمحن التي يواجهها الوطن، لافتًا إلى أن ارتفاع مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية الحالية تفوق المرات السابقة وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل سياسي مشرق.

وثمَّن الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من تيسير إجراءات الناخبين وان كل قاض يشرف على لجنة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر لكل الجهات التنفيذية على جهودهم في إزالة كل العقبات وتقديم التسهيلات للناخبين لخروج هذا العرس الديمقراطي بشكل مشرف أمام العالم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.