الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مايا مرسى: المرأة المصرية تصدرت المشهد بقوة بأول أيام التصويت بالانتخابات

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة مساء اليوم اجتماعًا بمقررات فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة ما تم فى العملية الانتخابية ومشاركة المرأة فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بتصدر المرأة المصرية المشهد في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى يومها الأول، مؤكدة أن إدلاء المرأة بصوتها في الانتخابات يعد حقا وواجبا وطنيا.

ودعت رئيسة المجلس، المرأة المصرية لاستكمال المشاركة  بكثافة وإيجابية وتصدر المشهد فى ثانى وثالث أيام التصويت من أجل مستقبل مصر.

وأشارت إلى أن المجلس سيواصل متابعة الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت  أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة حتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، والعمل على تذليلها، من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
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