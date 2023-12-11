"حماة الوطن" بأسوان ينظم مسيرة لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

خرجت مسيرة بالسيارات نظمها حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، لدعوة المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية خلال اليوم الثانى من الاستحقاق الديمقراطى.

وجابت السيارات شوارع النوبة بمركز نصر النوبة، لدعوة أبناء النوبة للنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مستخدمين مكبرات صوت وأعلام مصر.

وقال ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بأسوان، إن الحزب أخذ على عاتقه مسئولية توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية وذلك من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد ياسين عبد الصبور، ثقته فى أبناء النوبة ووعيهم تجاه وطنهم وحبهم لبلادهم وحفاظهم عليها لاستكمال ما تم بناءه من إنجازات ومشروعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى حققت طفرة تنموية ونوعية فى قرى مركز نصر النوبة.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخبًا، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.