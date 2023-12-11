وسط توافد الناخبين.. محافظ الوادي الجديد يتفقد 9 لجان انتخابية بمركز بلاط

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم اللجان الانتخابية بمركز بلاط( تنيدة - أولاد عبد الله - البشندي - بلاط - ذخيرة - عين عيش - المستقبل - مركز الشباب)، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك للإطمئنان على الأجواء الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

حيث أشاد المحافظ بالتوافد المكثف للناخبين بالتزامن مع الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الوعي والروح الوطنية، مؤكدًا على توفير كافة الخدمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين خارج وداخل اللجان.



وتوافد عدد كبير من أبناء الوادي الجديد للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى يومها الثاني على التوالي، حيث توافد أبناء الواحات للمشاركة فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت للإنتخابات الرئاسية داخل المحافظة.



وتُجرى العملية الانتخابية في مصر أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، وتعمل اللجان الانتخابية في مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.



وبلغ عدد اللجان الإنتخابية بمحافظة الوادي الجديد 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية لإستقبال 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا وهم المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت، على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.