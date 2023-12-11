توافد مستمر على اللجان فى ثانى أيام الانتخابات بمطروح

شهدت لجان محافظة مطروح إقبالا كبيرا من الناخبين الذين حرصوا على التوافد للإدلاء بأصواتهم منذ ساعات الصباح الأولى.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.