الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يستحق "جينيس".. عمال "اقتصادية القناة" في أطول طابور انتخابات بالسويس

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

يواصل الوافدون والمغتربون التوافد على لجنة ميناء السخنة في السويس للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

والتقطت كاميرا "الدستور" مقطع فيديو يظهر خلاله أطول طابور انتظار لدخول لجنة انتخابية في مصر.

وقال محمد ماجد من محافظة الشرقية، إنه يعمل بأحد المصانع الموجودة بمنطقة السخنة، وإدارة العمل سمحت لهم بالخروج للإدلاء بأصواتهم.

وقال عبد الفتاح علي، إداري بإحدى شركات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن طابور الانتظار للدخول للجنة ميناء السخنة يستحق المنافسة على موسوعة جينيس، موضحا أن ليس الأطول فقط بل الأكثر تنظيمًا.

وتعد لجنة ميناء السخنة من أهم اللجان الانتخابية في السويس وفي مصر، حيث هي اللجنة الأقرب من ثالث أهم شارع صناعي في العالم، حيث يحفل طريق الشركات بدءً من شارع الجلاء في السويس مرورا بميدان فكري زاهر وصولا لمنطقة السخنة باعداد كبيرة من الشركات والمصانع ذات الاستثمارات العملاقة مثل تصنيع وتكرير البترول والحديد الصلب والمسلح والزجاج المسطح والأسمنت والاسمدة والبتروكيماويات.

ويمثل المغتربون نسبة كبيرة من العمالة بهذه المصانع والشركات،كما تشهد ميناء السخنة يوميا إقبالا كثيفا من للمواطنين من جميع المحافظات، والذي حرصوا امس واليوم على الادلاء باصواتهم في لجنة ميناء السخنة الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

 متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
الانتخابات
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