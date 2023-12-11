بقدم مكسورة.. مسن يدلي بصوته في ثاني أيام الانتخابات

حرص الناخب سعيد عبد الحميد، صاحب الـ 67 عاما من عمره على أداء واجبه الوطني بالإدلاء بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح أمس الأحد، ومن المقرر لها أن تستمر حتى مساء غد الثلاثاء.



وأكد سعيد عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "اقسم بالله على الرغم من رجلي المكسورة إلا أني قررت آجي وأشارك في الانتخابات عشان انتخب حبيبي السيسي، صاحب الفضل عليا بعد ربنا عشان كان سبب في إني اكتشف إصابتي بفيروس سي من خلال القوافل الطبية المجانية وأتابع للعلاج وكل دا مجانا".



وأوضح أنه تواجد في الصباح بمجرد أن استقيظ من نومه للإدلاء بصوته، متابعا: "مفيش غيره ينفع البلد دي".

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.