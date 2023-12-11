تعرض قاض لوعكة صحية يؤخر فتح لجنة واحدة بجميع المحافظات

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية، انتظام سير التصويت بجميع اللجان عدا لجنة واحدة بشبرا الخيمة بسبب تعرض القاضي لوعكة صحية.

وأجرى المستشار بنداري من خلال تقنية الفيديو كونفرانس اتصالا مع رؤساء اللجان العامة على مستوي الجمهورية، للتأكد من فتح اللجان وانتظام العمل بها.

انتظام العملية الإنتخابية وبدء الاقتراع في التاسعة صباحا

وأكد رؤساء اللجان العامة بالمحافظات المختلفة انتظام العملية الإنتخابية وبدء الاقتراع في التاسعة صباحا وتوافد الناخبين على اللجان ووجود بعض الكثافات في عدد من اللجان.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.