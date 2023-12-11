مسن من أمام لجنة الانتخابات: "صوتي لحبيبي هو فيه غيره" (فيديو)

قال الحاج أحمد عصام الدين، أحد الناخبين في لجنة الشهيد عامر عبد المقصود، إنه صوّت للرئيس عبد الفتاح السيسي "صوتي لحبيبي هو فيه غيره".

وأضاف الحاج أحمد أن الانتخابات حق دستوري ومن واجبنا أن نساند الرئيس لاستكمال المسيرة ورسم خريطة المستقبل لأولادنا واستكمال مسيرة التنمية.

وأوضح أن التعب لم يمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، خاصةً أن الرئيس يستحق ذلك، فهو محب لبلده ووطنه وصاحب ذوق وأخلاق.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتم تحديد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى الجان العامة.